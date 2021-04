Defesa de João Sócrates garante que vai contestar decisão instrutória

O advogado Pedro Delille diz que vai analisar a fundo a decisão da instrução para decidir, mas lembra que José Sócrates está indiciado com base num facto diferente dos que os lhe tinham sido imputados na acusação e garante que vai contestar essa situação. A decisão sobre de que forma será feita essa contestação ainda não está tomada. "Fomos surpreendidos com isso", diz, reforçando que esta situação nunca antes se tinha verificado.