Defesa de Miguel Reis considera prisão preventiva "chocante"

Miguel Reis vai aguardar julgamento em prisão preventiva, determinou este sábado o Tribunal de Instrução Criminal do Porto, no quadro do processo da Operação Vórtex. O advogado do ex-autarca de Espinho, Nuno Brandão, afirmou que a decisão é "chocante", adiantando ainda que tenciona interpor recurso.