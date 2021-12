Defesa de Rendeiro vai pedir transferência após ameaças de morte na prisão

June Marks garante que o ex-banqueiro foi alvo de ameaças de morte no estabelecimento prisional de Westville, onde foi colocado.No final da audiência de ontem o arguido foi levado para a prisão de Westville, uma das maiores do país e a única da região de Durban com dezenas de milhar de reclusos.Ainda nenhuma das autoridades adiantou detalhes sobre as condições em que João Rendeiro está detido, mas esta manhã chegou ao tribunal num carro celular juntamente com vários reclusos.





Hoje é o segundo dia em que Rendeiro está em tribunal e estando previsto para esta manhã o início de nova audição.