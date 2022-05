Defesa de Ricardo Salgado diz que a prisão pode levar à morte do ex-banqueiro

Os advogados do antigo presidente do BES recorreram da condenação a seis anos de prisão no processo separado da Operação Marquês. Já o Ministério Público recorreu também: quer agora que Salgado cumpra 10 anos de prisão porque agiu por pura ganância.