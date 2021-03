Defesa de Rosa Grilo vai recorrer para o Tribunal Constitucional

"A defesa não esperava decisão diferente, ainda que pragmática e racionalmente, de forma científica, fosse possível haver uma decisão diferente. Mas estamos em Portugal e o sistema não está habituado as estas coisas", disse em declarações à Lusa João de Sousa, perito forense da equipa de defesa de Rosa Grilo.

De acordo com João de Sousa, o processo "ainda não terminou", adiantando que a defesa irá recorrer para o Tribunal Constitucional."Primeiro vamos analisar com atenção o acórdão do Supremo e depois vamos para o Constitucional", afirmou.Hoje, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) negou provimento aos recursos apresentados pelas defesas de Rosa Grilo e de António Joaquim, mantendo a decisão do Tribunal da Relação de Lisboa, que condenou ambos a 25 anos de prisão (pena máxima) pelo homicídio de Luís Grilo.A Lusa tentou contactar a defesa de António Joaquim, sem sucesso até ao momento.