Defesa de Sócrates aponta "enorme ilegalidade" na Operação Marquês

É “completamente ilegal e extravagante”, na leitura dos advogados do antigo primeiro-ministro socialista, que os autos da Operação Marquês permaneçam na posse dos procuradores do Departamento Central de Investigação e Ação Penal (DCIAP).

Está nesta altura pendente um recurso sobre o alegado impedimento do juiz Carlos Alexandre.



Tal situação, argumentou esta segunda-feira, em conferência de imprensa, o advogado João Araújo, “prejudica o direito de defesa”, quer de José Sócrates, quer dos demais arguidos. Isto quando o DCIAP dá a assistentes no processo o acesso a escutas telefónicas, apontou.



O que a defesa do antigo governante pretende é que “o Ministério Público abra mão do processo e o entregue a um juiz”, por forma a não “acumular mais nulidades” processuais.



O Ministério Público, alega a defesa de Sócrates, “devia entregar os autos” ao Tribunal Central de Instrução Criminal (TCIC).



Na conferência de imprensa desta segunda-feira, os advogados adiantaram ter requerido – sem sucesso - ao diretor do DCIAP que enviasse o processo da Operação Marquês ao TCIC para distribuição. O passo seguinte foi o recurso para a presidente de Comarca da Lisboa, embora o Tribunal Central de Instrução Criminal não esteja sob a dependência direta desta responsável.



Ainda segundo os advogados, a “grande preocupação” do antigo governante é ser julgado o mais depressa possível num processo equitativo e tutelado por juízes.

Na Operação Marquês foram acusados 28 arguidos (19 pessoas e nove empresas) por um total de 188 crimes.

O Ministério Público acusa José Sócrates da prática de 31 crimes, entre os quais corrupção passiva de titular de cargo político, branqueamento de capitais, falsificação de documentos e fraude fiscal qualificada.



No despacho o antigo primeiro-ministro é acusado, concretamente, de ter recebido de cerca de 34 milhões de euros, de 2006 a 2015, em troca de favorecimentos a interesses de Ricardo Salgado no Grupo Espírito Santo e na PT, assim como obter a concessão de financiamento da Caixa Geral de Depósitos ao empreendimento algarvio de Vale do Lobo e favorecer negócios do Grupo Lena.



Além de Sócrates, estão acusados o empresário Carlos Santos Silva, amigo e presumível testa de ferro do antigo primeiro-ministro, o antigo banqueiro Ricardo Salgado, Henrique Granadeiro e Zeinal Bava, antigos administradores da Portugal Telecom, e o ex-ministro e antigo administrador da Caixa Armando Vara.



c/ Lusa