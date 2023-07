Defesa. Manutenção de helicopteros pode ter avançado sem novo contrato

Há novas suspeitas na Defesa. O Jornal Expresso revela que João Gomes Cravinho avançou com a manutenção de helicópteros de busca e salvamento sem um novo contrato com o fabricante e sem visto do Tribunal de Contas.

Foi para a negociação deste contrato que Marco Capitão Ferreira fez a assessoria de 61 mil euros alegadamente fantasma.



Diz o Expresso que a proposta de contrato com a empresa em causa chegou a ser enviada pela Defesa, em março de 2019, mas três meses depois o mesmo Ministério pede o cancelamento do visto prévio do Tribunal de Contas.



Os 12 helicópteros terão ficado até hoje sem qualquer contrato.