Defesa quer tornar serviço militar mais atrativo e captar jovens

Assenta em 34 propostas e em 3 eixos: recrutar, reter e reinserir.



De acordo com um Ministério da Defesa, a maioria dos militares contratados ou voluntários estão insatisfeitos com a progressão profissional, as condições e os salários baixos.



A secretária de estado da Defesa disse na RTP que o objetivo do governo é captar mais jovens para as Forças Armadas.