Défice do primeiro semestre ligeiramente abaixo do previsto

Foto: Lusa

A análise do Conselho de Finanças Públicas revela uma evolução orçamental menos positiva do que as previsões inscritas no orçamento do estado para 2017.



O relatório do organismo liderado por Teodora Cardoso evidencia um maior contributo da receita para a correção dos desequilíbrios orçamentais, acompanhado por um contributo menor mas também favorável da despesa.



Nos primeiros seis meses do ano a despesa das administrações públicas diminui 0,5 por cento em relação ao mesmo período do ano passado.



Menos encargos do Estado com juros da dívida explicam esta redução, já que as despesas correntes estão dentro do previsto.



Contudo existe uma rubrica, despesas com pessoal, que apresenta um comportamento desfavorável na primeira metade do ano, com um crescimento acima do previsto no Orçamento do Estado de 2017.