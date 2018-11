A maior parte das queixas são na área da saúde, como conta a jornalista Rosa Azevedo.







Em declarações ao Jornal Público desta sexta-feira, a coordenadora do Observatório da Deficiência e Direitos Humanos da Universidade de Lisboa considera que aumento das queixas pode estar relacionado com o facto de as pessoas com deficiência estarem cada vez mais informadas sobre os seus direitos, bem como sobre os mecanismos disponíveis para apresentar queixa.



Ana Sezudo lembra que as dificuldades financeiras que afetaram o Serviço Nacional de Saúde no ano passado causaram grande descontentamento entre a população.