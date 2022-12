Definido público alvo dos novos rastreios ao cancro

Já é conhecido o público alvo dos novos rastreios ao cancro, a avançar no próximo ano. No pulmão, o foco vai estar nos grandes fumadores, entre os 50 e 75 anos. Já no cancro do estômago, o despiste vai começar pelo Minho e por Trás-os-Montes, regiões com o dobro da incidência.