Delegada de saúde defende 13 de outubro em Fátima sem peregrinos

A delegada de saúde pública do Médio Tejo defende que não deve haver peregrinos em Fátima a 13 de outubro. Uma posição que surge depois de no passado domingo o Santuário ter fechado as portas por excesso de pessoas no recinto.

A autarquia defende uma solução menos radical.