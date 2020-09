Delegada de Saúde Pública do Médio Tejo defende ausência de fiéis em Fátima a 13 de Outubro

Foto: Pedro A. Pina - RTP

Evitar novos ajuntamentos no santuário de Fátima. É este o pedido da delegada de Saúde Pública do Médio Tejo que defende a ausência de fiéis nas celebrações do 13 de Outubro.