Demissão na Proteção Civil motiva reações diversas

A posição da APTSPC no dia em António Paixão se demitiu do cargo de comandante nacional da Proteção Civil. O lugar será ocupado pelo coronel do exército Manuel Duarte da Costa.



O presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, critica a mudança "a meio da época" de um novo comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil.



Fernando Curto critica a escolha de um militar para este lugar e diz que a mudança não faz sentido numa altura de preparação para os períodos críticos de incêndios.



Fernando Curto diz que "algo não está bem", sobretudo quando António Paixão, que se demitiu nesta segunda-feira, foi nomeado para o cargo há apenas cinco meses.



Também o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses saiu em defesa de um novo comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Jaime Marta Soares disse que o coronel António Paixão estava completamente deslocado no cargo e elogiou esta mudança.