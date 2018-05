Demissão na Proteção Civil motiva reações diversas

Antena 108 Mai, 2018, 08:11 / atualizado em 08 Mai, 2018, 08:40 | País

Para Ricardo Santos, da Associação Portuguesa de Técnicos de Segurança e Proteção Civil, mais vale assim do que manter no cargo um comandante sem as melhores condições.



António Paixão demitiu-se na segunda-feira do cargo de comandante nacional da Proteção Civil. O lugar será ocupado pelo coronel do exército José Manuel Duarte da Costa.O presidente da Associação Nacional dos Bombeiros Profissionais, Fernando Curto, critica a mudança "a meio da época" de um novo comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil.Fernando Curto critica a escolha de um militar para este lugar e diz que a mudança não faz sentido numa altura de preparação para os períodos críticos de incêndios.Fernando Curto diz que "algo não está bem", sobretudo quando António Paixão, que se demitiu nesta segunda-feira, foi nomeado para o cargo há apenas cinco meses.Também o presidente da Liga dos Bombeiros Portugueses saiu em defesa de um novo comandante da Autoridade Nacional da Proteção Civil. Jaime Marta Soares disse que o coronel António Paixão estava completamente deslocado no cargo e elogiou esta mudança.