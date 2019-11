Demissão na SATA explicada pelo governo regional

O pedido de demissão foi anunciado em comunicado da transportadora aérea.



O ano passado a SATA registou um prejuízo de 53,3 milhões de euros



A representação parlamentar do PPM no parlamento dos Açores entregou esta segunda-feira um requerimento a pedir a audição do presidente demissionário da transportadora e também de Ana Cunha, a governante com a tutela dos Transportes.



Paulo Estêvão é o único deputado do PPM no hemiciclo açoriano e quer ainda ter acesso a uma cópia do plano de negócios que o conselho de administração da SATA entregou ao Governo Regional.



O Governo dos Açores está à procura de um nome para substituir António Teixeira.