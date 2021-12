Demissionários do centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde reúnem-se com administração

Reúnem-se esta tarde com a administração os chefes demissionários do serviço de urgência do centro Hospitalar da Póvoa de Varzim/Vila do Conde. Contestam a falta de recursos humanos. O Sindicato independente fala de uma reunião de " cortesia" que servirá apenas para remediar um problema mais profundo.