Demitiram-se dez chefes de Urgência de Cirurgia Geral do hospital de Santa Maria

Demitiram-se os dez chefes de Urgência de Cirurgia Geral do hospital de Santa Maria, em Lisboa. As reuniões ao longo das duas últimas semanas com a administração não tiveram qualquer resultado. Os médicos queixam-se do excesso de horas extraordinárias, da falta de profissionais e da degradação das condições de trabalho.