Demitiu-se o diretor clínico do Centro Hospitalar do Algarve

O diretor clínico argumenta estar em desacordo com a estratégia da administração de manter sempre aberto o bloco de partos de Portimão.

Horácio Guerreiro garante que não há recursos e por isso não pode assumir a responsabilidade de assistência às grávidas.



Entende que Portimão deve fechar alguns fins de semana para salvaguardar a unidade de Faro, sendo que nem aqui diz ter garantidas as escalas de urgência e da maternidade.



A carta de renúncia foi já enviada ao Ministério da Saúde e à Direção Executiva do SNS, com a qual o diretor assegura não ter qualquer divergência.