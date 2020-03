Demitiu-se o presidente do tribunal da Relação de Lisboa

Sob pressão e debaixo de suspeitas, o presidente do Tribunal da Relação acabou mesmo por se demitir.



Numa nota divulgada esta segunda feira à tarde, o presidente do Conselho Superior da Magistratura explica que a entrega da carta de renúncia não depende de qualquer aceitação, ou seja a demissão tem efeitos imediatos.



Segundo apurou a RTP, a pressão de António Piçarra, que preside ao órgão que tutela os juízes, terá sido determinante para a saída de Orlando Nascimento.



Na ultima semana, o presidente do Tribunal da Relação viu-se envolvido em suspeitas de irregularidades na distribuição de processos.