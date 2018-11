Demolições na zona costeira poupam primeiras habitações

Um encontro que juntou presidentes de câmara e ministro do Ambiente.



O novo plano da orla costeira propõe a destruição de 34 edifícios como por exemplo o edifício transparente no Porto.



Em muitas zonas proíbe a construção de casas em frente ao mar e propõe o recuo planeado de 14 zonas habitacionais, das quais 12 situadas em áreas consideradas críticas, devido ao risco de erosão e de inundações.



Os autarcas mostram-se satisfeitos com o plano.



O ministro do Ambiente, Matos Fernandes, disse que o mesmo será aplicado em conjunto com as câmaras municipais e que não vai perder de vista o direito à habitação de quem vive nestas zonas.