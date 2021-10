Dentistas e veterinários queixam-se de lei impossível de cumprir no licenciamento de raios-X

Os médicos dentistas e veterinários são obrigados a seguir uma lei que dizem ser impossível de cumprir e sentem-se no meio de uma caça à multa. A transcrição da diretiva europeia para a legislação portuguesa coloca pequenas clínicas privadas ao nível de grandes unidades de saúde, o que acarreta um grande aumento de custos para as primeiras.