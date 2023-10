Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

Estes profissionais querem uma carreira, referindo o presidente do sindicato, João Neto, que os 150 dentistas que trabalham no Serviço Nacional de Saúde são contratados como técnicos superiores ou a recibos verdes.



O sindicato também diz que há dentistas a mais em Portugal. O dobro do recomendado, o que conduz a situações de grande exploração.



Por esta razão, o Sindicato dos Médicos Dentistas defende a redução das vagas para os cursos de medicina dentária.