"Denúncia sobre Vasco Brazão é manobra de descredibilização", diz Sá Fernandes

Foto: RTP

Ricardo Sá Fernandes, advogado de defesa de Vasco Brazão, fala de uma manobra maldosa. Entrevistado esta manhã pela Antena 1, o advogado considera que a denúncia serve apenas para tentar descredibilizar o cliente, e garante que não se deixa intimidar.



O major foi detido há cerca de uma semana, para ser ouvido no âmbito do processo de recuperação simulada do armamento furtado em Tancos. Vasco Brazão terá garantido ao juiz que o ministro da Defesa Azeredo Lopes teve conhecimento da operação em novembro do ano passado.