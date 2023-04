Denúncias de assédio. CES suspende Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins

(em atualização)







“O CES respeita o direito de resposta individual, mas demarca-se de todas as posições assumidas publicamente por Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins, nomeadamente no que respeita à intenção de avançar judicialmente contra as autoras do capítulo do livro Sexual Misconduct in Academia – Informing an Ethics of Care in the University”, lê-se num comunicado do CES.



A entidade refere-se ao texto escrito pelas alegadas vítimas Lieselotte Viaene, Catarina Laranjeiro e Miye Nadya, que desencadeou a recente polémica.





O CES frisa que está a constituir uma comissão independente “para averiguação das ocorrências descritas no referido capítulo” e avança que, durante este processo e até ao apuramento de conclusões, Boaventura de Sousa Santos e Bruno Sena Martins “se encontram suspensos de todos os cargos que ocupavam”.





O Centro de Estudos Sociais refere ainda que os graffiti que surgiram em várias paredes do edifício, um dos quais com a mensagem "Fora Boaventura. Todas sabemos", suscitaram a necessidade de “constituir mecanismos mais explícitos de regulação e de denúncia”.