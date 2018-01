Denúncias por reações adversas a medicamentos estão a crescer

RTP26 Jan, 2018, 11:37 / atualizado em 26 Jan, 2018, 11:41 | País

O Infarmed recebeu 25.978 notificações de reações adversas, de 2012 até ao terceiro trimestre de 2017, o que corresponde a mais de 20 mil casos. Mas ao longo dos anos o crescimento tem sido constante.



Em 2012 foram contabilizadas 3.104 denúncias, mais 400 do que no ano anterior. Em 2013, os números sobem para 3.461 e, se olharmos para 2014, os números das participações sobem para 4.618. Em 2015 sobe novamente para 5.690 e em 2016 para 5.698.



Até ao final do mês de setembro do ano passado, o Infarmed recebera 4.198 notificações.

“Não significa que há maior risco”

Mas o crescimento das participações dos efeitos secundários dos medicamentos é visto com bons olhos pelo Infarmed.



Em declarações ao Jornal de Notícias, Fátima Canedo, da direção e gestão do risco de medicamento do Infarmed explica: “Na dúvida, notifique. Estamos cá nós para verificar a justeza de cada notificação. Quanto maior for o número de notificações, mais seguro é o medicamento. O facto de haver mais notificações de reações adversas não significa que há maior risco dos medicamentos. Mas permite conhecê-los melhor”.



Os dados revelados pelo Infarmed revelam ainda que entre os profissionais de saúde os enfermeiros são os que menos denúncias fazem. Desde 2012, a Autoridade Nacional do Medicamento recebeu 1.603 informações de enfermeiros sobre efeitos secundários indesejáveis.



É da indústria farmacêutica que chegam mais denúncias, até por ser uma obrigação legal, com 13.652 notificações em igual período, o que corresponde a 52,5 por cento do total.



Entre os tipos de medicamentos mais denunciados estão os antibióticos, antivirais, imunossupressores, vacinas, psicofármacos e analgésicos. As reações mais comuns são os efeitos generalizados em diferentes partes do corpo, na pele e nos sistemas nervoso e gastrointestinal, adianta o Jornal de Notícias.



Até setembro de 2017 entraram 4.198 denúncias referentes a 3.403 casos, dos quais 2.882 reportavam efeitos graves, daí que os fármacos para o tratamento do cancro estejam sempre no topo da lista.



“São os que têm reações adversas mais graves e em doentes mais incapacitados. Por isso, há uma preocupação maior em fazer a comunicação”, explicou ainda Fátima Canudo ao Jornal de Notícias, apelando a uma participação alargada a todo o tipo de efeitos secundários, sejam eles menos graves, graves ou até inesperados.