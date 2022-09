Departamento de Investigação Criminal dirige inquérito ao caso dos comandos

Seis militares do curso 138 dos comandos foram hospitalizados. Um teve de receber um transplante de fígado e está internado no Hospital Curry Cabral.



O Estado-Maior do Exército revelou que o recruta foi transferido da Unidade de Cuidados Intensivos para o Serviço de Transplantação por ter uma situação clínica estabilizada e por evidenciar uma melhoria do estado de saúde.



O curso 128 dos comandos foi entretanto suspenso.