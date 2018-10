Deposição de dragados pode mudar em Setúbal

Na segunda feira, várias associações de pesca de Setúbal em conferencia de imprensa rejeitavam a deposição dos dragados no chamado delta do Sado, na denominada `restinga, Zona A´, apontando como alternativa a zona da Cana, a sul de barra, com cerca de 600 metros de profundidade.





É esse o local onde sempre se têm depositado as lamas recolhidas nas dragagens de manutenção do canal de navegação do porto de Setúbal.Entrevistada pelo Portugal em Direto da Antena 1, Lídia Sequeira , a presidente da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra diz que pode haver uma alteração de local, que existem alternativas que podem avançar depois de serem ouvidos os pescadores e as Autoridades Ambientais.Lídia Sequeira , a presidente da Administração dos Portos de Setúbal e Sesimbra vê como normal a apresentação de uma nova providencia cautelar, mas diz que para já o plano inicial de dragagens é para cumprir.Depois do movimento ambientalista Clube da Arrabida, o Movimento de cidadãos SOS Sado também recorreu à justiça para tentar suspender as obras de alargamento do canal de navegação no Estuário do Sado.