Depressão Armand. Treze distritos do continente e Madeira sob aviso amarelo

O aviso amarelo vigora para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Vila Real, Aveiro, Viseu, Coimbra, Castelo Branco, Portalegre, Setúbal, Évora, Beja e Faro até às 18h00. Na Madeira, o mesmo aviso termina às 9h00.A costa Norte da Madeira e a Ilha do Porto Santo estão sob aviso amarelo devido à agitação marítima até às 0h00 de sexta-feira.

Foi igualmente emitido aviso amarelo, até às 15h00, para Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, devido ao vento de sul temporariamente forte, com rajadas de até 80 quilómetros por hora, sendo de até 90 quilómetros nas terras altas.

Os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Leiria, Lisboa, Setúbal, Beja e Faro estão igualmente debaixo de aviso amarelo por causa da previsão de agitação marítima, esperando-se ondas de oeste-sudoeste com quatro a cinco metros, até às 3h00 de sexta-feira.

Depressão Armand

Portugal continental vai ser atingido até sexta-feira pelos efeitos da depressão Armand: vento, chuva por vezes forte e persistente e agitação marítima.

Ainda segundo o Instituto do Mar e da Atmosfera, depressão Armand afetará também o arquipélago da Madeira, para onde se prevê precipitação por vezes forte e persistente e um aumento da agitação marítima, com ondas de noroeste com quatro metros.



