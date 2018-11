Depressão Carlos pode afetar os Açores

A previsão de ondas que podem chegar aos 11 metros de altura levou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera a emitir aviso vermelho, o mais elevado, para agitação marítima nas ilhas das Flores e do Corvo...



Um aviso que entrou em vigor às 6h00 e é válido até ao final desta sexta-feira.



Os efeitos da depressão Carlos já se fizeram sentir durante esta quinta-feira, com a ilha das Flores a registar uma rajada máxima de vento de 122 quilómetros por hora...



À Antena 1 o meteorologista Carlos Ramalho da delegação do IPMA nos Açores, explicou as condições meteorológicas registadas ao longo desta madrugada.



Atenção às condições meteorológicas nos Açores nas próximas horas onde se espera muito vento e agitação marítima intensa sobretudo nas ilhas das Flores e do Corvo.