Depressão Elsa. Avaliação sobre apoios financeiros será feita após fase de socorro

"Espera-se que finalmente, no próximo domingo, possa haver um desagravamento mais substancial, uma inversão do cenário meteorológico que se tem feito sentir nas últimas 24 a 48 horas", disse a responsável.



Sobre a possibilidade de prestar apoio financeiro após os prejuízos, Patrícia Gaspar diz que será necessário "esperar pelo fim do socorro, na fase de resposta operacional".



"Haverá um momento de avaliação dos danos e de todo o impacto que esta situação terá seguramente causado", frisou.



Em relação à situação em Águeda, onde as autarquia diz ter sido surpreendida pela subida do nível das águas, a secretária de Estado salienta que os níveis de precipitação foram "muito elevados".



"Não sendo um fenómeno completamente atípico nesta altura do ano, foi um fenómeno com alguma gravidade", disse Patrícia Gaspar.



"Ao nível da Proteção Civil, que é tutelada pelo Ministério da Administração Interna, desde dia 18 que os avisos têm vindo a ser feitos" acrescentou a responsável, frisando que as barragens são coordenadas pela Agência Portuguesa do Ambiente, que estão sob a alçada de outro Ministério.



Garante, no entanto, que "o trabalho de monitorização está a ser feito" e há "uma comunicação entre esta agência e as entidades que gerem estas barragens".



No caso que se verifica por estes dias em Portugal, o fenómeno de mau tempo com "a junção das duas depressões" fez com que aumentasse o "impacto". Depois da depressão Elsa, o país será afetado pela depressão Fabien, sobretudo na zona centro do país, na zona de Lisboa e a sul do país.



Patrícia Gaspar pede aos portugueses que mantenham uma "atitude vigilante". "



É fundamental que todos os portugueses adaptem os seus comportamentos, sigam as indicações das autoridades. Infringir regras pode trazer consequências muito negativas para quem o faz e para quem socorre", afirmou em declarações à RTP3.



Os conselhos da secretária de Estado vão sobretudo para quem se faz à estrada em vésperas de época natalícia. Patrícia Gaspar pede cuidados redobrados para quem conduz, com o planeamento atempado da viagem.



Não usar o telemóvel, não atravessar zonas inundadas e usar o cinto de segurança e os sistemas de retenção para crianças são algumas das principais indicações da governante.