Depressão Elsa faz dois mortos e deixa meia centena de pessoas desalojadas

Ao início da noite, a Proteção Civil confirmou que há registo de duas vítimas mortais na sequência da passagem da depressão Elsa em Portugal Continental.







No Montijo, em Canha, um homem de 50 anos morreu na sequência de um despiste após a queda de uma árvore.





Em Castro Daire, outro homem morreu devido à derrocada de uma habitação.





De acordo com a agência EFE, houve uma vítima mortal nas Astúrias, em Espanha, devido à passagem da depressão Elsa.





Cinquenta e uma pessoas ficaram desalojadas, tendo passado para o atendimento dos respetivos serviços municipais de proteção civil e da Segurança Social.

No briefing da Proteção Civil, as autoridades confirmaram que a situação meteorológica adversa que se tem feito sentir nas últimas horas em Portugal vai-se manter previsivelmente até às 3h00.





Pedro Nunes, comandante da ANEPC, indicou ainda, com base no Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) que a precipitação se vai manter "forte e persistente", bem como o vento forte que se faz sentir em todo o território nacional.





Após algumas horas calmas, o mau tempo deverá voltar sobretudo à zona Centro e Alentejo a partir das 14h00 de sexta-feira.

Situação em Águeda é a mais preocupante





De acordo com a Proteção Civil, desde as 15h00 de quarta-feira até às 20h00 de hoje, foram registadas 4.200 ocorrências relacionadas sobretudo com inundações e quedas de árvores.







A RTP acompanhou ao minuto as principais ocorrências em todo o país ao longo do dia.

Os distritos de Porto, Braga, Viseu, Aveiro e Coimbra são os mais afetados.





O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) estendeu entretanto o aviso vermelho para os distritos de Viseu, Guarda, Castelo Branco, Coimbra e Aveiro devido à previsão de rajadas de vento fortes.





De acordo com o comandante Pedro Nunes, a situação mais preocupante a esta hora é a de Águeda, sobretudo os rios de Alfusqueiro e Águeda.













"É muito provável que nas próximas horas a cidade de Águeda venha a sofrer uma inundação muito idêntica àquela que sofreu em 2001", disse ainda o comandante.





O comandante Pedro Nunes informou ainda que os caudais do rio Tâmega terão de ser monitorizados nas próximas horas, pelo que se mantém o alerta em Chaves e Amarante.





Ainda que a situação pareça mais estabilizada, os caudais vão sofrer "uma entrada muito grande de água" com a precipitação, considerou.

Danos na rede elétrica “muito significativos”





Para lá das inundações, queda de árvores, cortes em estradas, fecho de escolas, atrasos e cancelamentos nos transportes um pouco por todo o país, há a registar grandes danos na rede elétrica.











A EDP Distribuição “garante o reforço das equipas operacionais em função do aumento da gravidade da situação, de forma a repor a energia com a maior celeridade possível".





Devido aos atrasos provocados pelo mau tempo, a ANA (Aeroportos de Portugal) aconselhou esta quinta-feira os passageiros a verificarem a situação dos seus voos junto das companhias aéreas antes de irem para o aeroporto de Lisboa, porque pode haver atrasos devido ao mau tempo.





"O mau tempo e consequente regulação -- aumento de espaçamento entre as aterragens e descolagens de aeronaves -- induziu um acumulado de atrasos que agora se faz sentir no Aeroporto de Lisboa, podendo as companhias aéreas optar pelo cancelamento pontual de voos", refere a ANA numa nota enviada à agência Lusa.





Numa altura em que o país ainda é fustigado pela depressão Elsa e faz contas aos estragos, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera adiantou que Portugal será afetado no próximo sábado por uma nova depressão, denominada Fabien, ainda que os níveis de precipitação e de vento previstos sejam inferiores aos registados hoje.