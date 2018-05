Foto: Imagem do filme promovido pelo SNS/DR

Deputada socialista diz que nova campanha anti tabaco viola a igualdade de género



A deputada socialista Isabel Moreira acha inaceitável e inadmissível a nova campanha do Ministério da Saúde para evitar que as mulheres fumem.



Isabel Moreira afirma mesmo que a nova campanha “Opte por amar mais” é uma campanha que culpabiliza as mulheres e que as coloca em causa no seio familiar.





A deputada pede assim a retirada da campanha que diz “coloca em causa a igualdade de género”.





O video promovido pelo Ministério da saúde, que aqui reproduzimos, é lançado esta quarta-feira.