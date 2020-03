Deputado do CDS em quarentena sem sintomas e em contacto com Câmara de Lisboa

"Não tenho sintomas", mas "isso não invalida que não esteja contagiado", afirmou.

Por isso, "neste momento impõe-se um período de reserva, inclusivamente no contacto mais direto" com a família, incluindo a mulher e os quatro filhos, salientou.

João Gonçalves Pereira entrou hoje em quarentena na sequência do surto de Covid-19.

O deputado, que é também vereador do CDS na Câmara Municipal de Lisboa, foi aconselhado pelo líder parlamentar centrista, Telmo Correia, a fazer um período de quarentena depois de ter estado em contacto, na reunião do executivo camarário de hoje, com a ex-presidente do partido, Assunção Cristas, que por sua vez tinha estado com um infetado com o novo coronavírus.

Gonçalves Pereira torna-se assim no primeiro caso conhecido de um deputado a entrar em período de quarentena na sequência da pandemia de Covid-19.

Em declarações à Lusa, por telefone, o parlamentar indicou que ficará recolhido em casa "até ter a tranquilidade de saber que não há a possibilidade de contagiar ninguém", e até saber o resultado do teste que Assunção Cristas fará, uma "decisão preventiva e responsável, acima de tudo para com os outros".

"Claro que não é situação agradável, ninguém gosta de estar de quarentena, mas é algo que é necessário e obrigatório", argumentou.

De acordo com o deputado, que assinalou ter "toda a solidariedade por parte dos colegas" do grupo parlamentar, depois da reunião, que decorreu de manhã, já não foi para a Assembleia da República porque "não fazia sentido colocar em risco os outros deputados e funcionários do parlamento, seria uma irresponsabilidade".

"Estou com contacto direto com o vereador que tem a responsabilidade sobre esta área na Câmara de Lisboa", e informá-lo-á caso a sintomatologia se alterar, uma vez que na reunião do executivo camarário estiveram também outros vereadores.

A Câmara de Lisboa ainda não anunciou medidas referentes aos restantes vereadores que estiveram na reunião.

João Gonçalves Pereira, que ia participar na interpelação ao Governo sobre os CTT, que decorreu esta tarde no parlamento, teve de ser substituído nesse debate e o mesmo acontecerá nos debates de sexta-feira.

Assunção Cristas iniciou também hoje um período de quarentena, depois de saber que tinha estado em contacto com um doente infetado com o novo coronavírus.

Através da sua página na rede social `Twitter`, a ex-presidente do CDS anunciou que recebeu "esta manhã a notícia de que um amigo próximo testou positivo ao novo coronavírus".

"Uma vez que estive com ele no passado fim de semana, decidi assim que soube da notícia, e no cumprimento das orientações das entidades competentes, entrar de imediato numa situação de quarentena domiciliária preventiva e avisar as pessoas com quem tenho estado desde então", acrescentou.

Assunção Cristas adianta igualmente que não tem "até ao momento quaisquer sintomas", mas ficará resguardada porque "o sentido de responsabilidade assim o recomenda".

"Aguardarei este tempo com toda a serenidade", referiu ainda.