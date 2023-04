Deputado socialista Carlos Pereira abandona a comissão da TAP

A isso a noticia junta o facto do deputado socialista ter sido o relator da Comissão de Inquérito à Caixa Geral de Depósitos.

Ainda ontem Carlos Pereira enviou à comunicação social uma nota em que adianta os motivos da decisão e se defende das suspeitas.

O deputado sai da comissão de inquerito à TAP devido à necessidade de "proteger os resultados a apurar na comissão de inquerito e salvaguardar os superiores interesses do Partido Socialista".



O deputado socialista deve explicar as razões de viva voz numa conferência de imprensa marcada para as 9h30, desta sexta-feira.



Bruno Ferreira da Costa, especialista em Ciência Política da Universidade da Beira Interior, acredita que a saída de Carlos Pereira da Comissão de Inquérito à TAP vai sobretudo trazer consequências sobretudo à imagem e à credibilidade desta comissão. Mais do que ao Partido Socialista ou ao Governo.A deputada social-democrata. Patrícia Dantas, em declarações à Antena 1, renova as críticas de interferência do governo na TAP. Mas não quis tocar na saída de Carlos Pereira da Comissão Parlamentar de Inquérito.Patrícia Dantas lamenta ainda o silêncio de António Costa sobre assuntos importantes da governação, onde entende que ao fim de sete anos, houve uma progressiva estatização da gestão pública.