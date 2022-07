Deputados do PS preparam debate do Estado da Nação

Esta primeira reunião, com a presença do líder parlamentar, Eurico Brilhante Dias, membros da direção e deputados eleitos pelo círculo de Setúbal, tem como objetivo fazer a avaliação da realidade social, empresarial e das entidades públicas com vista a preparar o debate do Estado da Nação, no próximo dia 20 de julho.Nesta reunião descentralizada, os parlamentares do PS irão visitar empresas e projetos que beneficiam de investimento estrangeiro e reunir com as administrações dos Portos de Sines e do Algarve para se inteirarem do ponto da situação das exportações que batem recordes.As reuniões descentralizadas da direção do Grupo Parlamentar do PS vão realizar-se duas vezes por ano em vários distritos do país.