Deputados votam projetos de lei sobre a eutanásia

Os deputados discutem e votam hoje cinco projectos de lei sobre a eutanásia. Os diplomas do PS, do Bloco de Esquerda, do PAN, dos Verdes e do Iniciativa Liberal têm muitas semelhanças. A liberdade de voto que o PS e o PSD dão aos deputados vai ser determinante no resultado da votação. Se a lei for aprovada, Portugal torna-se no quinto país da Europa a não punir a morte medicamente assistida.