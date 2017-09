Derrocada em Lisboa faz um morto e um ferido

RTP13 Set, 2017, 18:01 / atualizado em 13 Set, 2017, 18:05 | País

O alerta foi recebido pelo INEM às 15:59.A derrocada aconteceu numa obra na Rua das Taipas, junto ao Bairro Alto e a vítima mortal era um trabalhador da obra, com cerca de 40 anos, de acordo com informação do presidente da Junta de Freguesia de Santo António, Vasco Morgado, à Lusa.



Ainda de acordo com o autarca, o ferido, também trabalhador, recebeu tratamento hospitalar.



Estas indicações foram corroboradas pelo INEM, acrescentando que o trabalhador foi declarado cadáver no local. A outra vítima, afirmou a mesma fonte, é um homem de 56 anos que sofreu ferimentos ligeiros e foi conduzido ao Hospital de São José.





