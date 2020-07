Derrubada e vandalizada estátua de Cristóvão Colombo no Funchal

Foi derrubada e vandalizada a estátua do navegador Cristóvão Colombo que estava no parque de Santa Catarina, no Funchal. A Câmara Municipal já recolheu a estátua e pretende repará-la para a colocar de novo no local onde está há mais de 50 anos.