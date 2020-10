Desabamento no Metro "já passou e agora vai correr tudo bem até ao fim"

João Pedro Matos Fernandes garante que o que se passou foi devido a uma “pancada muito forte” por parte de uma máquina que operava no local. Resolvido o problema, a partir de agora “vai correr tudo bem, até ao fim da obra”, refere o ministro.Matos Fernandes considera que a auditoria não vai trazer quaisquer dados relevantes sobre este acidente. "Não há qualquer conclusão que se possa tirar sobre as estruturas do metro", afiança. "São mais do que seguras", garante o ministro.

Também presente nesta obra esteve o presidente da Câmara de Lisboa, Fernando Medina, que dá o transtorno causado pelo acidente como terminado a partir de agora.