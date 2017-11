Desaparecimento de armas quase desvendado

Em Bruxelas, onde participa na reunião de ministros da Defesa da NATO, Azeredo Lopes explicou que não tem conhecimento da investigação criminal, mas tem a informação de que as averiguações internas do Exército estão perto da conclusão.



Azeredo Lopes e a expectativa de que o resultado das averiguações do Exército seja conhecido em breve.



Nesta reunião de ministros de defesa da NATO, Portugal comprometeu-se a reforçar a presença no Afeganistão, num esforço que foi reconhecido pela organização e que, para o ministro da defesa, significa o compromisso do nosso país com a segurança e a defesa.