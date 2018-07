Desbloqueadas verbas para alargamento do hospital de Bragança

Lusa25 Jul, 2018, 16:26 | País

As obras implicam a construção de um novo edifício a acrescentar ao atual e aguardavam pela autorização do Ministério das Finanças para o investimento que, no global, ronda os 2,55 milhões de euros para um novo Bloco Operatório, Laboratório de Análises e Central de Esterilização.

O projeto já tinha sido aprovado pelo Ministério da Saúde e o processo foi hoje desbloqueado, com a publicação em Diário da República da autorização do Ministério das Finanças.

A ULS do Nordeste divulgou hoje que estão "assim reunidas as condições para o início das obras ainda em 2018".

Segundo a responsável pela saúde na região, "o projeto será financiado em cerca de 1,4 milhões de euros pelo Programa Operacional Regional do Norte -- Norte 2020 e a restante verba provirá do reforço do capital social da ULS do Nordeste, no valor de 1,2 milhões de euros, que já está disponível para esse fim".

Esta entidade informou ainda, em comunicado, que "neste momento, encontra-se em preparação o concurso internacional a ser lançado para a realização da obra, considerada fundamental ao nível da melhoria da qualidade do atendimento e da segurança do doente, bem como ao nível da melhoria dos tempos de resposta aos utentes".

A intervenção contempla "a construção de raiz de um edifício com quatro pisos e uma área total de 711 metros quadrados, que irá fazer a ligação entre o edifício principal do Hospital e o Serviço de Urgência Médico-Cirúrgica, ao qual dará um apoio fundamental".

O novo Bloco Operatório ficará localizado no 2.º piso do novo edifício e beneficiará da remodelação do atual, "passando a dispor de três salas de operações, duas destinadas a cirurgia programada e uma para cirurgias urgentes, duas salas de indução (anestesia), zona de recobro com seis camas e diversos espaços de apoio, segundo a ULS do Nordeste.

De acordo com a informação disponibilizada, com estas obras "a área do Bloco Operatório mais do que duplicará relativamente ao que neste momento funciona, possibilitando uma maior capacidade de resposta, organização, conforto e segurança na prestação de cuidados ao doente cirúrgico".

No primeiro piso ficará localizada a também nova Central de Esterilização, "com circuitos totalmente independentes de transporte de materiais, assim como de circulação de pessoas, garantindo toda a segurança imprescindível nos procedimentos deste foro".

O rés-do-chão do novo edifício destina-se àquela que é apresentada como "uma antiga aspiração quer dos utentes quer dos profissionais de saúde: um moderno posto de colheita para análises, com quatro salas de recolha e uma ampla sala de espera, com 60 metros quadrados".

Os laboratórios propriamente ditos, de microbiologia, bioquímica, imunologia, hematologia e imunohemoterapia, funcionarão no terceiro piso, onde serão operacionalizados todos os exames de Patologia Clínica.

"A ULS do Nordeste está assim deveras expectante com o início dos trabalhos de edificação deste projeto, que representa um dos maiores e mais ambicionados investimentos desta entidade", lê-se no comunicado.

Aquela entidade acrescenta que com este investimento "irá melhorar a qualidade dos serviços de proximidade disponibilizados à população do distrito de Bragança".

