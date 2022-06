Descentralização. Rui Moreira quer corrigir Orçamento do Estado

O presidente da Câmara do Porto pediu ao presidente da República para não promulgar o Orçamento do Estado. Rui Moreira foi recebido por Marcelo Rebelo de Sousa e disse que o Governo tem de corrigir o dinheiro atribuído aos municípios no processo da descentralização de competências, antes de o Orçamento ser promulgado.