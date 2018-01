Descida acentuada das temperaturas a partir de sexta-feira

Foto: Miguel A. Lopes - Lusa

A chuva vai continuar a marcar presença inicialmente na região norte, estendendo-se depois resto do país.



Mas o destaque vai para o frio, como disse à Antena 1, a meteorologista Paula Leitão.



A partir de amanhã sete distritos de Portugal continental vão estar sob aviso amarelo.



O Instituto Português do Mar e da Atmosfera alerta para agitação marítima, com ondas até cinco metros.



O aviso amarelo vai estar em vigor até sábado e abrange os distritos de Viana do Castelo, Porto, Braga, Aveiro, Coimbra, Leiria e Lisboa.