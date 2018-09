Descoberta Nau da Carreira da Índia naufragada ao largo de Cascais

Foto: Augusto Salgado - Lusa

A descoberta, feita num mergulho junto ao ilhéu do bugio, no Rio Tejo, no passado dia 3 de setembro, resultou do projeto da carta arqueológica subaquática de Cascais. Alguns dos artefactos, que estavam em perigo de ser perdidos, foram recolhidos e colocados em água nas reservas municipais.



Entre eles é possível encontrar faiança, pimenta da índia e uma tampa em bronze. Foram apresentados, a jornalista Paula Véran conversou com o comandante da marinha Alves Salgado que fez parte da equipa de mergulhadores que fez esta descoberta arqueológica subaquática.