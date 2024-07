Foto: Jaime Antunes/Antena1

Investigadores da Universidade de Coimbra puseram a descoberto uma rocha pintada com motivos associados à arte levantina da pré-história pós-paleolítica.



Ouvida pela agência Lusa, a presidente da Fundação Côa Parque, Aida Carvalho, classifica de "interessantes" estes achados.



Até agora, só eram conhecidas no Vale do Côa rochas picotadas com motivos animais.