"Descomplicar" a mobilidade em Lisboa com as propostas do jovem Tomás

Arlinda Brandão/Antena 1

Tomás Batista tem 18 anos e veio da Lousã para Lisboa para estudar Relações Internacionais. Gosta de tudo o que tem a ver com os transportes, e, por isso, estuda e analisa tudo o que é alternativa de mobilidade, a partir da sua experiência como utilizador de transportes públicos.