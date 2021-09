Desconfinamento. Médicos alertam para a necessidade de regras mais concretas

Robalo Cordeiro destaca as dúvidas sobre grandes eventos que necessitam de certificado digital ou sobre o uso das máscaras no espaço interior.



Considera que a nova fase de reabertura faz sentido perante a vacinação no país, mas alerta que esta passagem de responsabilidade para as pessoas e empresas poderá ter surgido num momento precoce da pandemia.