Desconfinamento por concelhos é uma das propostas em cima da mesa

O governo admite pausar o desconfinamento em alguns locais do país.



Esta quinta-feira, o conselho de ministros vai decidir se há ou não condições para dar início a uma nova fase do alívio de medidas a partir de segunda-feira.





O plano apresentado em março prevê, por exemplo, o regresso das aulas presenciais no secundário e no ensino superior, a reabertura de restaurantes e cafés, a abertura de todas as lojas e dos centros comerciais e ainda o regresso do público a cinemas, teatros e salas de espectáculos.



Vários especialistas defendem, no entanto, que esta nova fase deve ser adiada, tendo em conta o agravamento da pandemia no país.



Raquel Duarte, professora e pneumologista, que faz parte do grupo de especialistas que o governo tem ouvido, lembra que o desconfinamento por concelho é uma das propostas em cima da mesa.





Esta especialista foi entrevistada pelo jornalista Mário Galego.