Descongelamento de carreiras. Despesa recupera-se em seis anos

Os diretores das escolas dizem que a despesa com o descongelamento das carreiras se recupera em seis anos. Um custo inferior ao que tem sido apontado pelo Governo. A conclusão é da Associação Nacional de Dirigentes Escolares, que esteve a estudar o custo real da recuperação na integra do tempo de serviço dos professores.